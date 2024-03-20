Экс-гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин вышел из-под санкций Евросоюза ЕС снял санкции с экс-гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Никита Мазепин

Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин исключен из санкционного списка Евросоюза, решение об этом принял суд ЕС, говорится в пресс-релизе инстанции. В пояснении указывается, что претензии к Мазепину были аннулированы на основании того, что сам факт родства с лицом, в отношении которого введены ограничения, не считается достаточным основанием для санкций.

Суд первой инстанции аннулирует постановления, сохраняющие Никиту Мазепина в списке лиц, находящихся под ограничительными мерами, — говорится в заявлении.

Санкции в отношении Никиты Мазепина были введены в марте 2022 года, основанием стало родство с бизнесменом из России Дмитрием Мазепиным — его отцом. После гонщик подал апелляцию с требованием отменить ограничения. Суд рассмотрел иск и постановил, что родство с предпринимателем не является доказательством схожих взглядов у Мазепиных. Также известно, что в марте 2023 года Евросоюз разрешил пилоту въезжать на территорию Евросоюза, но с обязательством выступать под нейтральным флагом.

Ранее Евросоюз снял санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, топ-менеджера АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также главы словацкого отделения мотоклуба «Ночные Волки» Йозефа Гамбалека. Помимо этого, ограничения аннулировали в отношении девяти умерших человек.