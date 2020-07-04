Даниил Квят стал 13-м в квалификации на Гран-при Австрии

https://static.news.ru/photo/b4a67d9a-be00-11ea-acd2-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: HOCH ZWEI/Pool/Peter Fox/Global Look Press

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал первым в квалификации на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии.

Второе время показал его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 13-м, его напарник по команде француз Пьер Гасли оказался на строчку выше.

Первая гонка «Формулы-1» в нынешнем сезоне пройдёт в воскресенье, 5 июля, в 16:10 мск.

Чемпионат «Формулы-1» должен был стартовать в марте с гонки в Австралии, но был отсрочен из-за пандемии коронавируса. В итоге руководство F-1 составило новый календарь из первых восьми гонок, писал NEWS.ru.