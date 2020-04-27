«Жив-здоров»: в Южной Корее рассказали о состоянии Ким Чен Ына

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Смена главы КНДР не приведёт к изменению политического курса страны. Об этом на фоне спекуляций о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына заявил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Революции не будет, её никто не ждёт. И лучше бы, чтобы её не было, и для окружающих стран тоже, — сказал эксперт в интервью НСН. По словам Жебина, в любом...