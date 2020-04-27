Азия

«Жив-здоров»: в Южной Корее рассказали о состоянии Ким Чен Ына

06:01, 27 апреля 2020
Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Inter-Korean Press Corps-POOL/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что глава северокорейской республики Ким Чен Ын жив и здоров. По его словам, председатель Госсовета КНДР находится на побережье Восточно-Корейского залива.

Советник уточнил, что Ким Чен Ын с 13 апреля пребывает на бальнеологическом курорте около города Вонсан.

Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано, — цитирует Мун Чжон Ина телеканал CNN.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские эксперты зафиксировали личный поезд главы КНДР у курортного города Вонсан. Состав находился там 21 и 23 апреля. Эксперты работают на сайте 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи. В качестве доказательств они представили фото со спутников.

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