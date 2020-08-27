Жителя Китая с COVID-19 выписали из больницы после семи месяцев лечения

62-летний житель города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге КНР семь месяцев провёл в больнице. Он попал в медицинское учреждение в конце января, а выписался в августе.
В начале февраля его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, что позволяло насыщать кровь кислородом. Фоновые заболевания, такие как ожирение, гипертония и дыхательные проблемы, осложняли лечение,
В материковой части Китая в настоящий момент вылечились 94,16% всех заражённых коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на психическое здоровье миллионов людей по всему миру. У людей чаще стали проявляться тревоги и страхи, в то время как работа служб по поддержке психического здоровья из-за введённых ограничений была нарушена. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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