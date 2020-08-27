Жителя Китая с COVID-19 выписали из больницы после семи месяцев лечения

https://static.news.ru/photo/d4604640-e897-11ea-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

62-летний житель города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге КНР семь месяцев провёл в больнице. Он попал в медицинское учреждение в конце января, а выписался в августе.

В начале февраля его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, что позволяло насыщать кровь кислородом. Фоновые заболевания, такие как ожирение, гипертония и дыхательные проблемы, осложняли лечение, передаёт «Синьхуа». В результате от аппарата его отключили только спустя 111 дней, в конце мая.

В материковой части Китая в настоящий момент вылечились 94,16% всех заражённых коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на психическое здоровье миллионов людей по всему миру. У людей чаще стали проявляться тревоги и страхи, в то время как работа служб по поддержке психического здоровья из-за введённых ограничений была нарушена. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.