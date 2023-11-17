Жителей Пхукета задержали за обстрел автобуса с россиянами из рогатки

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Сотрудники полиции Пхукета задержали двоих местных жителей, обстрелявших 10 автобусов с туристами из рогатки, сообщает издание Thaiger. По его данным, в одном из автобусов находилась туристическая группа из России. В ходе расследования выяснилось, что задержанным мужчинам платили за обстрелы транспорта. Они получали по тысяче батов за каждый.

Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 34 и 29 лет. В качестве оружия они использовали рогатки и шариковые подшипники. В общей сложности они обстреляли 10 автобусов, один из которых принадлежал российскому туроператору. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов курортного острова разыскивают заказчиков нападений. Задержанным предъявлены обвинения в повреждении частной собственности и действиях, потенциально подвергающих людей опасности.

Как сообщалось ранее, российские туристы раскупили новогодние путевки на Пхукет. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), текущая загрузка премиальных отелей острова уже составляет около 90%. Глубина бронирования номеров достигает апреля. Отмечается, что Россия входит в тройку лидеров среди стран — поставщиков туристов в высокоуровневые гостиницы Пхукета.