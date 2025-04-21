Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии EMSC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло на острове Серам в Индонезии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В ведомстве отметили, что информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Очаг землетрясения, как выяснили специалисты, залегает на глубине 34 километров. Подземный толчок произошел в 18:19 по времени UTC (21:19 мск) в 295 километрах к югу от индонезийского города Соронг с населением 125 тысяч человек.

16 апреля на филиппинском острове Минданао было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 51 километре от города Киамба, очаг залегал на глубине 31 километра. Никто не пострадал, разрушений не было.

Почти в то же время в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр которого находился в 59 километрах от Сан-Диего. После основного толчка последовало около восьми афтершоков магнитудой до 3,5. Геологическая служба США информировала об отсутствии пострадавших и угрозы цунами.

До этого почти 100 домов оказались разрушены на востоке Таджикистана после серии землетрясений. Повреждены более 200 вспомогательных сооружений, включая школу и медпункты, а в Раштском районе погиб ребенок.