Искусственный интеллект «взвесил» Ким Чен Ына Разведслужба Южной Кореи «взвесила» Ким Чен Ына при помощи искусственного интеллекта

Фото: White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын испытывает проблемы со сном, а его вес составляет порядка 140 килограммов, такие данные были получены при помощи искусственного интеллекта, следует из заявления директора разведслужбы Южной Кореи Ким Ке Хена. Согласно информации разведки, северокорейский лидер становится все более зависимым от употребления алкоголя и табакокурения, пишет агентство «Ренхап».

Согласно оценкам, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын испытывает серьезные нарушения сна и весит около 140 килограммов, — говорится в сообщении.

Глава южнокорейской разведки подчеркнул, что начиная с конца прошлого года на руках Ким Чен Ына часто видны царапины и ушибы, что говорит об аллергиях и дерматите, вызванном стрессами.

В январе британское издание Mirror сообщило, что Ким Чен Ын пристрастился к алкогольной продукции на фоне кризиса среднего возраста. Источники издания сообщили, что политик каждый день употребляет алкоголь и плачет. Mirror писал, что у политика избыточный вес, он является заядлым курильщиком и «пьет крепкие спиртные напитки и вина, как рыба».

Нарколог Даниил Петров в свою очередь заявил, что изменения во внешнем виде лидера КНДР Ким Чен Ына дают основания предполагать, что он страдает от алкоголизма и это видно «невооруженным глазом».