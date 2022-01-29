Yonhap: запущенная КНДР ракета превысила скорость звука в 16 раз

Ракета, которую северокорейские военные испытали 30 января, летела в 16 раз быстрее скорости звука. Она была запущена почти под вертикальным углом, заявил агентству Yonhap военный источник в Сеуле. В Вооружённых силах Южной Кореи считают, что это ракета средней дальности «Хвасон-12». Впервые руководство КНДР показало её международному сообществу на военном параде 14 апреля 2017 года.

По нашим данным, ракета была запущена под почти вертикальным углом. Её максимальная скорость достигала 16 чисел Маха, то есть она летела в 16 раз быстрее скорости звука, — подчеркнул собеседник.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности не исключил возможности пуска в скором времени ракеты большой дальности в КНДР. По его мнению, Пхеньян близок к нарушению моратория на пуск таких ракет и проведение ядерных испытаний, сообщили в администрации главы Южной Кореи.

По словам южнокорейского лидера, в 2017 году северокорейские военные после запуска баллистической ракеты средней дальности провели испытания ракеты большой дальности в провинции Чагандо.

Деятельность [КНДР] — это нарушение резолюций СБ ООН и вызов усилиям международного сообщества по дипломатическому решению вопроса стабильности и мира на Корейском полуострове, а также его денуклеаризации, — заявил Мун Чжэ Ин.

Американские власти осудили ракетный запуск, произведённый КНДР, несмотря на то что он не нёс угрозы как для Соединённых Штатов Америки, так и для их союзников в регионе. Вашингтон призвал Пхеньян отказаться от дестабилизирующих действий.

Ранее секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что ракета пролетела около 800 километров и достигла максимальной высоты в две тысячи километров.

Северная Корея в седьмой раз осуществила пуск ракеты с начала 2022 года. Ранее северокорейские военные провели испытания гиперзвуковых и тактических управляемых ракет, а также железнодорожного ракетного комплекса.