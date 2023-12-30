Yomiuri: в Японии создадут центр исследования рисков развития ИИ

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Правительство Японии создаст исследовательский центр изучения возможных рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета Yomiuri. Специалисты центра, помимо выявления потенциальных опасностей, будут предлагать пути их нивелирования.

Центр могут запустить уже в апреле 2024 года. Издание уточняет, что новое учреждение будет функционировать в тесном сотрудничестве с компаниями — разработчиками в области ИИ, которые будут опираться на исследования центра. В первую очередь упор будет сделан на предотвращении распространения ложной информации и нарушения авторских прав посредством искусственного интеллекта.

Исследовательское учреждение создадут на базе Национального института информатики, который располагается в Токио и работает под началом Минобразования Японии.

Власти Японии в последнее время уделяют немало внимания теме развития ИИ, а также рискам, связанным с ним. Так, в качестве председателя G7 в этом году Токио предложил начать совместную работу в данном направлении. В настоящий момент в стране разрабатывают технологию Originator Profile, которая призвана отследить первостепенный источник любой информации.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что к 2030 году все выпускники российских вузов будут знакомы с ИИ и сдадут экзамен по этому направлению.