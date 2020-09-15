Японское правительство в полном составе ушло в отставку

Японское правительство во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку, 16 сентября парламент изберёт нового премьер-министра.
Об этом сообщает агентство «Киодо». Новый глава правительства будет
Синдзо Абэ объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока).
Как писал NEWS.ru ранее, новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио продолжит обсуждение с Москвой вопроса принадлежности южной части Курильских островов.
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