Японское правительство в полном составе ушло в отставку

https://static.news.ru/photo/c816638a-f7b8-11ea-97f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Японское правительство во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку, 16 сентября парламент изберёт нового премьер-министра.

Об этом сообщает агентство «Киодо». Новый глава правительства будет избран по результатам голосования обеих палат парламента, затем он назначит новых глав министерств.

Синдзо Абэ объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока).

Как писал NEWS.ru ранее, новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио продолжит обсуждение с Москвой вопроса принадлежности южной части Курильских островов.