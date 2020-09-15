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Японское правительство в полном составе ушло в отставку

04:04, 16 сентября 2020
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Японское правительство во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку, 16 сентября парламент изберёт нового премьер-министра.

Об этом сообщает агентство «Киодо». Новый глава правительства будет избран по результатам голосования обеих палат парламента, затем он назначит новых глав министерств.

Синдзо Абэ объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока).

Как писал NEWS.ru ранее, новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио продолжит обсуждение с Москвой вопроса принадлежности южной части Курильских островов.

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