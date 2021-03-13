Япония введёт ограничения для иностранных лидеров на Олимпиаде в Токио

https://static.news.ru/photo/549c75ca-8494-11eb-bab1-96000091f725_660.jpg Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global look Press

Японские власти ранее заявили, что из-за риска распространения COVID-19 на Олимпиаду в Токио не пустят иностранных болельщиков. Теперь власти сообщили, что планируют ограничить число сопровождающих в делегациях лидеров государств.

Как сообщило агентство Kyodo, в группе сопровождения зарубежного лидера на летней Олимпиаде должно быть не более 11 человек, а в делегации министра — не более четырёх. Соответствующую просьбу японские власти направили в иностранные посольства и олимпийские комитеты стран.

Кроме того, члены правительственных делегаций должны будут сдать тест на COVID-19 за трое суток до вылета на Олимпиаду, а по прибытии им придётся пройти обследование. Они не смогут общаться со спортсменами и будут передвигаться на отдельном транспорте. Также главы государств и их сопровождающие должны будут носить маски и мыть руки. За соблюдением правил будут следить приставленные к ним сотрудники правительства.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако мероприятие перенесли на год из-за пандемии COVID-19. При этом МОК сохранил название «Токио-2020».

Ранее стало известно, что российские олимпийцы в Токио и Пекине выступят под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России, ОКР; ROC — англ.). При этом использование полного названия организации будет запрещено. Согласно двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные будут вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и зимних Играх в Пекине, писал NEWS.ru.