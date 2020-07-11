Япония сообщила о выявлении коронавируса у военнослужащих США на юге страны

https://static.news.ru/photo/09bd169c-c36d-11ea-a34e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

Власти Окинавы сообщили о выявлении коронавируса у нескольких военнослужащих США, которые дислоцированы на юге Японии. Однако точное число инфицированных не называется.

По данным телеканала NHK, речь может идти о более чем 50 бойцах. На данный момент заражённые находятся на базе Кэмп Хансэн и на авиабазе Футэмма. Общее число заразившихся коронавирусом среди военнослужащих достигло 148 человек.

В связи с этим военное командование морской пехоты США в Японии решило вернуть ограничения для личного состава. Так, им запретили использовать общественный транспорт, кроме специального такси. Также им ограничили выходы за пределы баз для посещения кафе и ресторанов, сообщает ТАСС.

На данный момент в мире выявлено более 12,6 млн заболевших коронавирусом. От болезни погибли 563 тысячи человек. Выздороветь удалось 7,3 млн. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как информировал NEWS.ru, ранее в Токио был зафиксирован новый рекордный прирост заражённых коронавирусом. За одни сутки болезнь была выявлена у 240 человек.