Япония снова заявила о поддержке Украины и сохранении санкций против России

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Токио. Япония

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны продолжит осуществление поддержки Украины и сохранит санкционный режим в отношении России. По словам политика, Токио всецело поддерживает украинский народ и суверенитет страны. Мацуно при этом отказался дать оценку успехам ВСУ на востоке страны, пишет ТАСС.

Мы планируем как следует продолжать осуществлять совместные с Западом антироссийские санкции и поддержку Украины, — рассказал генеральный секретарь японского кабмина.

Он добавил, что международное сообщество во главе с G7 «должно продолжить давать решительный ответ» на действия России на Украине.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада Киеву и беспрецедентное санкционное давление на Россию. Он отметил, что США и их партнеры стремятся затянуть конфликт на Украине с помощью поставок вооружений.

Патрушев добавил, что киевские власти при этом используют это оружие против собственного народа. Он также обвинил Вашингтон в передаче украинским военным данных о расположении объектов критической инфраструктуры на Запорожской АЭС.