Япония направила РФ протест из-за отказа от диалога по мирному договору

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает «неприемлемо жёстким» решение Москвы отказаться от диалога с Токио по мирному договору. Из-за данного решения Япония выражает «решительный протест», отметил он в ходе слушаний в парламенте страны, сообщает РИА Новости.

Это неприемлемо жёстко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест, — подчеркнул политик. Кисида добавил, что позиция Токио по вопросу территорий и мирного договора с Москвой не поменялась. Вместе...