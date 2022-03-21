Япония направила РФ протест из-за отказа от диалога по мирному договору

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио направил протест России после её заявления о выходе из диалога по мирному договору. Решение Москвы он назвал абсолютно неоправданным, сообщает РИА Новости.
Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо, — подчеркнул Мацуно.
О намерении заявить Москве «решительный протест» ранее в парламенте заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он назвал российское решение «неприемлемо жёстким».
Ранее стало известно, что Россия отказывается от дальнейших мирных переговоров с Японией по Курильским островам ввиду односторонних ограничений, ранее введённых Токио против Москвы, заявили в МИД РФ. Также Россия в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.