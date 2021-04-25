Японцы пригрозили спортсменам из России акулами

https://static.news.ru/photo/69e0e84c-a64c-11eb-9fe8-96000091f725_660.jpg Фото: surffederation.com

Японское издание Daily Shincho рассказало о тренировках российских спортсменов-сёрфингистов на Курильских островах. Автор публикации уверил читателей, что россияне не только увлечены спортом, но и подробно изучают тихоокеанское побережье Кунашира и составляют специальные карты.

Публикация о такой демонстрации «фактического контроля России над северными территориями» вызвала активный отклик японских читателей в комментариях.

Давайте заселим акваторию северных островов большими белыми акулами. И отучим русских использовать сёрфинг в политических целях! — написал один из них.

Другие посчитали в этой ситуации недостаточными меры официального Токио: «Почему японское правительство не направляет решительные протесты?», «Испытывается на прочность японское правительство. Если мы впустим в Японию этих людей из российской команды, то признаем северные острова российской территорией!», «Японии нужно выявить каждого члена этой команды сёрфингистов и навечно закрыть им въезд в страну», «Они осуществили незаконный въезд без японских виз на принадлежащую Японии территорию».

Ранее стало известно, что читатели японского портала Kyodo News возмутились после сообщения о размещении на Курильских островах новых российских танков. Боевые машины Т-80БВ заменят уже находящиеся там Т-72Б. Публикация о развёртывании на Курилах новой техники Восточного военного округа вызвала яростную реакцию в комментариях японцев.