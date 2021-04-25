Японцы пригрозили спортсменам из России акулами

Японское издание Daily Shincho рассказало о тренировках российских спортсменов-сёрфингистов на Курильских островах. Автор публикации уверил читателей, что россияне не только увлечены спортом, но и подробно изучают тихоокеанское побережье Кунашира и составляют специальные карты.
Публикация о такой демонстрации «фактического контроля России над северными территориями»
Давайте заселим акваторию северных островов большими белыми акулами. И отучим русских использовать сёрфинг в политических целях! — написал один из них.
Другие посчитали в этой ситуации недостаточными меры официального Токио: «Почему японское правительство не направляет решительные протесты?», «Испытывается на прочность японское правительство. Если мы впустим в Японию этих людей из российской команды, то признаем северные острова российской территорией!», «Японии нужно выявить каждого члена этой команды сёрфингистов и навечно закрыть им въезд в страну», «Они осуществили незаконный въезд без японских виз на принадлежащую Японии территорию».
Ранее стало известно, что читатели японского портала Kyodo News возмутились после сообщения о размещении на Курильских островах новых российских танков. Боевые машины Т-80БВ заменят уже находящиеся там Т-72Б. Публикация о развёртывании на Курилах новой техники Восточного военного округа вызвала яростную реакцию в комментариях японцев.