В Индии взрыв на свечном заводе погубил минимум семь жителей

https://static.news.ru/photo/1a735022-bec8-11ea-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/sanjuKu42358641

Минимум семь человек погибли и ещё четверо получили травмы при взрыве на заводе по производству свечей. ЧП произошло 5 июля 2020 года в штате Уттар-Прадеш, в городе Модинагаре, в округе Газиабад.

По предварительным данным, сначала в здании вспыхнул пожар, потом прогремел взрыв. Причины хлопка выясняют специалисты. Силовики объявили в розыск владельца предприятия. В данный момент идёт процесс опознания жертв, передаёт агентство ANI. Пострадавших экстренно доставили в ближайшие больницы. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стихия не на шутку разыгралась в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Только за одни сутки жертвами молнии стали 23 местных жителя, ещё 29 человек пострадали.

Отмечается, что больше всего — восемь человек — убило в Аллахабаде. Также жертвами молнии стали жители Мирзапура, Бхадохи, Каусамби и Джаунпура.