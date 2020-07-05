В Индии взрыв на свечном заводе погубил минимум семь жителей

Минимум семь человек погибли и ещё четверо получили травмы при взрыве на заводе по производству свечей. ЧП произошло 5 июля 2020 года в штате Уттар-Прадеш, в городе Модинагаре, в округе Газиабад.
По предварительным данным, сначала в здании вспыхнул пожар, потом прогремел взрыв. Причины хлопка выясняют специалисты. Силовики объявили в розыск владельца предприятия. В данный момент идёт процесс опознания жертв,
Ранее NEWS.ru сообщал, что стихия не на шутку разыгралась в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Только за одни сутки жертвами молнии стали 23 местных жителя, ещё 29 человек пострадали.
Отмечается, что больше всего — восемь человек — убило в Аллахабаде. Также жертвами молнии стали жители Мирзапура, Бхадохи, Каусамби и Джаунпура.
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