Взорвавшийся пауэрбанк экстренно «посадил» пассажирский самолет в Гонконге Пассажирский самолет экстренно приземлился в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка

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Пассажирский самолет, который выполнял рейс с филиппинского острова Боракай в Шанхай, экстренно сел в Гонконге из-за взорвавшегося пауэрбанка, сообщает новостной портал HK01. По его информации, возгорание произошло при попытке пассажира зарядить пауэрбанк при помощи планшета iPad, что впоследствии привело к задымлению на борту.

Инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines. Решение об экстренной посадке приняли пилоты самолета. Среди экипажа и пассажиров никто не пострадал. Из-за смены курса и проведения процедур по безопасности прибытие рейса в Шанхай задержалось на три часа.

Ранее самолет авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково из-за потерявшей сознание пассажирки. Лайнер выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. В какой-то момент женщина пожаловалась на плохое самочувствие и упала в обморок. Бортпроводники не смогли привести женщину в чувство на борту, после посадки ее передали медикам.

До этого лайнер Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно приземлился в Анталье. Воздушное судно было вынуждено совершить посадку из-за криков о помощи из багажного отсека.