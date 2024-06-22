Встреча вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР сорвалась Welt: премьер Госсовета КНР Ли Цян отказал во встрече вице-канцлеру ФРГ Хабеку

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком, сообщает немецкое издание Welt. Сам Хабек подчеркнул, что не знает, почему это произошло.

Вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Зеленые») во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится, — рассказали представители делегации вице-канцлера.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время обсуждения Украины на встрече в Пекине выступили против применения ядерного оружия. Также политики не поддержали атаки на ядерные объекты, используемые в мирных целях. Си призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую бы признавали и Москва, и Киев. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в его обсуждении.

До этого Шольц заявил, что антироссийские санкции отразились на военном потенциале РФ. Он также в очередной раз обвинил Россию в прекращении поставок газа в Германию. Шольц уточнил, что Берлину удалось пережить разрыв экономических связей с Москвой благодаря большим государственным инвестициям ФРГ.