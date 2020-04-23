Врачи в китайской Ухани вылечили от коронавируса последнего тяжелобольного

https://static.news.ru/photo/10375d98-860f-11ea-bc2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Cheng/XinHua/Global Look Press

Медики китайского города Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местной больнице. Об этом 24 апреля сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

В Ухани вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжёлой форме. На сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю, — цитирует чиновника местное издание «Жэньминь жибао».

Уточняется, что с момента вспышки COVID-19 в Ухане было подтверждено более 50 тысяч случаев заражения, выздороветь удалось 93% инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице китайской провинции Хэйлунцзян Харбине коронавирусом заболели 78 врачей и пациентов из-за халатности медиков. 87-летний мужчина по фамилии Чэнь лежал в больнице с повышенной температурой тела. Тест на коронавирус ему не делали, а сам пациент был уверен, что не заразен, поскольку ранее проконсультировался через соцсеть со знакомым врачом

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5 849 за последние сутки), 5 568 человек выздоровел (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2 957 за последние сутки) заболевших, 2 735 выздоровели, 325 умерли.