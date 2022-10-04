Востоковед объяснила причины заявления Японии о мирном договоре с Россией Востоковед Вода: Япония заявила о мирном договоре с Россией из-за провала в дипломатии

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Фумио Кисида

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о стремлении к мирному договору с Россией было сделано из-за снижения его рейтинга одобрения и провала японской дипломатии в целом, заявила в беседе с «360» востоковед Кристина Вода. По ее словам, политик хотел продемонстрировать решимость в решении внешнеполитических проблем. Эксперт добавила, что в их список входит не только серьезное ухудшение отношений с Россией, но и напряженности между Японией и Китаем, а также дипломатический тупик с Кореей.

У премьер-министра снижается рейтинг одобрения, поэтому ему необходимо продемонстрировать решимость в исправлении тех проблем, которые его правительство создало во внешней политике, — заявила специалист.

Позиция Японии, которая присоединилась к санкциям против России, сильно испортила отношения между странами, считает Вода. По ее словам, основная проблема отношений между Токио и Москвой — вопрос принадлежности южных Курильских островов — сейчас не может решиться, так как момент для переговоров совсем неподходящий. Это особенно усугубляется тем, что Россия приостановила действие договоров, которые устанавливали облегченный режим посещения Курильских островов бывшими жителями из Японии.

Что касается контактов, а тем более возврата к обсуждению вопроса мирного договора — сейчас для этого в целом очень негативная ситуация и не очень оптимистичный прогноз, — заявила востоковед.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании нижней палаты парламента страны ранее заявил, что отношения Японии и России находятся в тяжелом положении из-за конфликта на Украине, однако Токио намерен придерживаться курса на заключение мирного договора. По его словам, государство будет стремиться к решению своих территориальных проблем. В то же время политик отметил, что Япония продолжит решительную санкционную политику в отношении Москвы. По его словам, Токио будет поддерживать Киев.