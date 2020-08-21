Востоковед не поверил в данные о передаче полномочий сестре Ким Чен Ына

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К сообщению южнокорейской разведки по поводу передачи сестре Ким Чен Ына Кем Е Чен (которой СМИ в США дали прозвище «Терминатор») части полномочий главы КНДР нужно относиться скептически, ведь страна с такими прогнозами уже «оказывалось в луже». Так появившиеся сведения прокомментировал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

По его словам, в истории КНДР появление во власти второго человека всегда не слишком хорошо кончалось для самого лидера. Жебин сказал, что пока не верит в назначение Ким Ё Чжон официальным приемником брата.

Южная Корея сообщала, что сестра лидера соседней страны будет отвечать за отношения, в частности, с США. Востоковед назвал эту политическую линию слишком важной. А вот курировать отношения с Южной Кореей Ким Ё Чжон вполне способна, заметил эксперт.

КНДР и США — это жизненно важный вопрос для республики. Можно сказать, что это вопрос жизни и смерти. Особенно та часть, в которой решается, как кончится конфликт с США по поводу ядерной программы. Так что я не думаю, что лидер полностью оставит этот вопрос кому-либо. Потому что это вопрос, по сути, физического выживания страны, — цитирует Жебина «Политика сегодня».

При этом, в том, что сестра будет помогать брату в решении государственных вопросов, востоковед не сомневается. По его мнению, сейчас можно предположить, что глава КНДР рассматривает родственницу в качестве приемника в отдалённой перспективе.

Как ранее писал NEWS.ru, Ким Чен Ын возложил часть своих обязанностей председателя Госсовета на свою младшую сестру Ким Ё Чжон, сделав её фактически вторым лицом в республике. Об этом сообщило Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.

По данным NIS, Ким Ё Чжон теперь отвечает за отношения КНДР с Южной Кореей и США и другие общие вопросы. Объясняется это решение Ким Чен Ына «желанием снять стресс», вызванный нахождением у власти, а также снять с него ответственность, если его политический курс потерпит крах.