Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

Вьетнамские власти запретили торговлю дикими животными и их мясом, а также импорт зверей, частей их туш и мяса во Вьетнам.
Соответствующую директиву подписал премьер-министр страны Нгуен Суан Фук. Об этом
В сообщении на портале говорится, что меры по ужесточению контроля за охотой и оборотом зверей стали обязательными для всех местных административных органов страны еще в феврале. Эти меры разработаны в качестве первого шага к всеобщему запрету. В связи с этим, соответствующие ведомства внесут изменения в законы и подзаконные акты о дикой природе.
Решение правительства поддержала международная организация Freeland, которая борется с нелегальным трафиком диких животных и частей туш диких животных. Её представители оценили директиву, «как широчайшую и наиболее решительную реформу торговли дикими животными в мире в период пандемии COVID-19».
Мы надеемся, что и другие страны последуют примеру Вьетнама, запретив коммерческий оборот диких животных и мяса диких животных в интересах жизни на всей Земле, — сказал председатель организации Стивен Галстер.
Ранее NEWS.ru писал о том, что отстрел для регуляции численности диких животных в общедоступных охотничьих угодьях теперь могут производить не только работники лесничеств и охотничьих хозяйств, но и охотники. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
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