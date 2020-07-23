Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

https://static.news.ru/photo/972270dc-cd8a-11ea-8744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maskur Has/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вьетнамские власти запретили торговлю дикими животными и их мясом, а также импорт зверей, частей их туш и мяса во Вьетнам.

Соответствующую директиву подписал премьер-министр страны Нгуен Суан Фук. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на интернет-портал вьетнамского правительства. Документ призван бороться с нелегальным оборотом и употреблением в пищу мяса диких животных. В частности, он запрещает абсолютно всем гражданам страны, особенно партийным и государственным служащим, нелегально охотиться и убивать диких животных, торговать ими, а также продавать и хранить их мясо.

В сообщении на портале говорится, что меры по ужесточению контроля за охотой и оборотом зверей стали обязательными для всех местных административных органов страны еще в феврале. Эти меры разработаны в качестве первого шага к всеобщему запрету. В связи с этим, соответствующие ведомства внесут изменения в законы и подзаконные акты о дикой природе.

Решение правительства поддержала международная организация Freeland, которая борется с нелегальным трафиком диких животных и частей туш диких животных. Её представители оценили директиву, «как широчайшую и наиболее решительную реформу торговли дикими животными в мире в период пандемии COVID-19».

Мы надеемся, что и другие страны последуют примеру Вьетнама, запретив коммерческий оборот диких животных и мяса диких животных в интересах жизни на всей Земле, — сказал председатель организации Стивен Галстер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отстрел для регуляции численности диких животных в общедоступных охотничьих угодьях теперь могут производить не только работники лесничеств и охотничьих хозяйств, но и охотники. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.