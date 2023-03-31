Власти Японии запретили поставлять в Россию самолеты и игрушки

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Власти Японии расширили список антироссийских санкций, теперь официальный Токио запретил поставлять в РФ строительную технику, самолеты, спутники, авиационные и корабельные двигатели, беспилотники, фототехнику, игрушки и не только. Полный перечень товаров, на которые распространяется запрет на экспорт, опубликован на сайте Министерства экономики азиатского государства.

В связи с международной обстановкой вокруг Украины наша страна в качестве вклада для решения этой проблемы и установления мира приняла решение 28 февраля о введении запрета на товары, которые укрепляют промышленную базу России, в соответствии с этим сегодня были внесены частичные изменения в указы об экспортной внешней торговле, — уточняется на сайте министерства.

В совокупности документ (с разъяснениями к новому пакету экспортных санкций и детализацией товаров) занимает 35 страниц. В частности, Япония также вводит запрет на поставки стали и изделий из нее, алюминия, паровых котлов, измерительных приборов, летных раций и биноклей. Меры вступают в силу 7 апреля.

Ранее в Японии обвинили Европу в обходе собственных санкций против РФ. Представитель местной корпорации по энергетике, металлам и минералам JOGMEC Такаюки Ногами рассказал, что европейцы покупают российскую нефть со скидкой через страны Азии. Он добавил, что государства-посредники получают «хорошую прибыль» от продажи переработанной российской нефти.

Сама Япония с начала введения ограничительных мер объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков и не только. Кроме того, в Токио ввели запрет на экспорт множества товаров и запретили импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины и водки.