«Власть Ким Чен Ына встретит свой конец»: Южная Корея пригрозила КНДР Сеул предостерег Ким Чен Ына от применения ядерного оружия

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Ким Чен Ын

Министерство обороны Южной Кореи осудило планы северокорейского лидера Ким Чен Ына по расширению ядерного и ракетного арсенала, усилению обороны и запуску трех дополнительных разведывательных спутников в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там также подчеркнули, что КНДР не принимает во внимание страдания и трудности народа, спровоцированные развитием ядерных и ракетных программ. Южная Корея отметила, что сосед возлагает ответственность за разрушение отношений и ухудшение обстановки на Корейском полуострове на нее.

Строго предупреждаем, что, если вдруг Северная Корея попытается использовать против нас ядерное оружие, мы подавляющим образом ответим на это с помощью «трехосной системы» и эпохально усиленного расширенного сдерживания американско-южнокорейского альянса, а власть Ким Чен Ына встретит свой конец, — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, представители Минобороны назвали заявления главы КНДР демонстрацией «природы наследственной диктатуры», стремящейся к сохранению власти и режима. Военные Южной Кореи призвали Пхеньян немедленно остановить разработку ЯО и вернуться на путь денуклеаризации, отметив, что это единственный способ улучшить качество жизни граждан и интегрироваться в международное сообщество.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын распорядился увеличить ядерный арсенал КНДР и нарастить флот беспилотников в 2024 году. По его словам, грядущий год ознаменуется «упорной борьбой» в увеличении производства оружия массового поражения. При этом он назвал объединение Корейского полуострова невозможным.