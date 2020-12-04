Вирусолог раскрыл секрет победы Китая над COVID-19

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Китай изначально принял «драконовские» меры в борьбе с коронавирусом, поэтому пандемию в стране удалось довольно быстро побороть. Об этом заявил профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артём Гиль.

Эксперт не исключил, что власти КНР частично фальсифицируют данные. Однако, подчеркнул он, если бы речь шла чисто о фальсификациях, то в любом случае в каких-то китайских городах вводились бы локдауны. Но этого нет, а заболеваемость находится на мизерном уровне — по 10-15 человек в день.

Кроме того, Гиль полагает, что Китаю удалось наладить масштабную систему тестирования. Только в одном Циндао за несколько дней протестировали около 11 миллионов человек. Профессор добавил, что представить такое в Соединённых Штатах или Европе невозможно.

Сейчас в Китае почти все случаи коронавируса являются завозными. Были случаи, когда власти разворачивали в воздухе самолёты, если на борту находились пассажиры, которые не прошли тесты на коронавирус, — рассказал KP.RU Гиль.

Он подчеркнул, что именно благодаря особенностям политического устройства и дисциплинированности населения Пекин смог эффективно бороться с пандемией.

Вирусолог добавил, что в КНР сейчас разрабатываются 11 вакцин от коронавируса, пять из них находятся на стадии клинических испытаний. После этого начнётся массовая вакцинация населения, а затем, как ожидается, сформируется коллективный иммунитет.

Ранее исследование образцов крови жителей США, собранных ещё в декабре 2019 года, показало, что некоторые из них уже были заражены коронавирусом нового типа. Впервые о появлении загадочных случаев пневмонии в Ухани власти Китая официально сообщили 31 декабря 2019 года. В США первый подтверждённый случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года. Тогда заболел прибывший из Китая житель Вашингтона. Как пишет журнал Clinical Infectious Diseases, ретроспективное исследование образцов крови провели в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Учёные проанализировали более 7 тысяч донорских образцов крови, собранных с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года Американским Красным Крестом в девяти штатах.

Анализ показал, что 106 образцов имеют антитела против SARS-CoV-2, из них 39 — в Калифорнии и 67 — в Коннектикуте, Айове, Массачусетсе, Мичигане, Род-Айленде и Висконсине. Дополнительные тесты подтвердили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2.

По мнению вирусологов, наличие антител говорит о том, что у доноров в прошлом был контакт с вирусом. Теперь исследователи планируют связаться с этими людьми, чтобы выяснить, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на COVID-19, писал NEWS.ru.