Вьетнам ослабил карантин по COVID-19

Власти Вьетнама начали отменять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции. Премьер-министр Нгуен Суан Фук отметил, что за минувшую неделю в стране не выявили ни одного заболевшего COVID-19.
По информации «МК», с 23 апреля возобновились внутренние авиаперелёты, в большинстве районов Вьетнама начали открываться школы, перестали действовать запреты для магазинов и предприятий сферы услуг.
Ограничения сохранились в городах Ханой и Хошимин, провинциях Бакнинь и Хазянг — основных очагах распространения коронавируса в стране. Власти решили сохранить карантин до 30 апреля.
Гражданам предписано по-прежнему соблюдать меры профилактики: носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и не допускать массовых скоплений людей, — отмечено в сообщении «МК».
Как писал NEWS.ru, коронавирус поразил более 2,6 миллиона человек, около трети из которых — жители Соединённых Штатов. Погибли около 184 тысяч заразившихся. Пандемия привела к крупнейшему в истории сокращению международных авиаперелётов и одному из сильнейших экономических кризисов последних десятилетий.