Вьетнам ослабил карантин по COVID-19

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175 тысяч военнослужащих и сотрудников полиции Индонезии будут следить за соблюдением ограничений на поездки в родные края в период священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом заявил комиссар национальной полиции азиатской страны Асеп Ади Сапутра.

Соответствующая операция будет проводиться в период с 24 апреля по 31 мая. В её рамках вокруг столицы государства Джакарты уже установлены 19 контрольно-пропускных пунктов. Город входит в так называемую красную...