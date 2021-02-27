В Южной Корее научились растягивать пять доз вакцины на семь пациентов

https://static.news.ru/photo/61aff05c-79d6-11eb-ba2b-96000091f725_660.jpg Фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press

Южнокорейские медики сумели привить от коронавируса семь человек, использовав один флакон вакцины Pfize объёмом в пять доз.

В Национальном медицинском центре страны пояснили, что такое стало возможным благодаря специальным шприцам местного производства. Они позволяют извлечь из одного флакона шесть доз вакцины, а в отдельных случаях и семь.

Мы проверили в ходе вакцинации, что в большинстве случаев 0,3 миллилитра [вакцины] остаётся и получается семь доз из одного пузырька, — рассказал глава центра Чон Ги Хён агентству Yonhap.

Он отметил, что вакцинация семи человек из одного флакона не может стать правилом, но иногда это удаётся. В центре будет организовано обучение медработников, чтобы они могли использовать вакцину максимально полно.

Вакцинация жителей Южной Кореи препаратом Pfizer стартовала 27 февраля. Первыми прививают медработников, которые контактируют с больными коронавирусом. Пока страна получила только 117 тысяч доз препарата. В дальнейшем будет поставлено ещё полмиллиона доз.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Южной Кореи могут закупить российскую вакцину «Спутник V» против COVID-19 в качестве резервного препарата. Вопрос поставок препарата возник после информации о низкой эффективности созданной в Оксфордском университете вакцины AstraZeneca.