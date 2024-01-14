В Японии произошел мощный выброс вулканической породы Вулкан произвел выброс пород в радиусе 1 км от кратера на острове Суваносэ

Фото: Andri Mardiansyah/XinHua/Global Look Press

Выброс вулканических пород зафиксирован в радиусе около километра от кратера на юго-западном японском острове Суваносэ, сообщила пресс-служба национального метеорологического управления Японии. В связи с этим в районе объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале.

Такой режим означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее двух километров. Сведений о пострадавших и разрушениях на острове не поступало. Правительство Японии сформировало кризисный штаб для сбора информации.

В первые дни января в Японии произошла целая череда мощнейших землетрясений. По последним данным, количество погибших возросло до 215. По последней информации, 567 человек получили ранения и травмы от землетрясения, а с 37 людьми пока не удалось связаться для подтверждения их благополучия.

При этом площадь полуострова Ното, являющегося частью главного японского острова Хонсю, выросла на 4,4 километра в результате землетрясений. Специалисты Института сейсмологии при Токийском университете и Японского географического общества отметили, что площадь полуострова увеличилась вследствие подъема морского дна. В отдельных районах Ното береговая линия продвинулась примерно на 250 метров в северном направлении.