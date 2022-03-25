В Японии допустили «столкновение» с РФ из-за Курильских островов

Отмена переговоров с Россией по вопросу Курильских островов и заключения мирного договора грозит перерасти в столкновение двух стран, заявил член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. К этому способно привести усиливающееся давление на Токио со стороны Вашингтона, отметил он в интервью Shukan Gendai.

Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о «северных территориях», Япония может ещё больше попасть под влияние Америки и, в конце концов, столкнуться с Россией, — подчеркнул депутат.

Судзуки признал, что отказ Москвы от переговоров был вызван японскими санкциями. При этом он считает, что политика, которая позволяет поддерживать диалог и с США, и с Россией, была бы на пользу Токио.

Ранее стало известно, что приостановка обсуждения мирного договора с Японией вполне закономерна, учитывая санкционное давление на Россию, заявил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Он предположил, что возобновление переговоров может занять не один год, а их исход вряд ли поменяется из-за различного видения предметной части.