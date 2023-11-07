В Турции заявили о готовности организовать переговоры между РФ и Украиной МИД Турции: Анкара готова организовать переговоры России и Украины

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Анкара готова организовать переговоры между Россией и Украиной, если на то будет воля сторон. Об этом, как сообщил источник ТАСС, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. По словам инсайдера, Турция намерена делать все возможное для разрешения конфликта.

Война на Украине должна закончиться на основе международного права. Ее продолжение имеет негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровнях. Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать все возможное для установления мира и что она готова провести переговоры, если между сторонами сформируется [соответствующая политическая] воля, — сообщил источник.

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале сентября провели встречу в Сочи, на которой обсудили кризис на Украине. Тогда Эрдоган повторил, что его страна готова и будет продолжать играть роль посредника, в том числе и в таких вопросах, как обмен пленными. Также он отметил, что Турция может внести свой вклад, когда стороны попросят об этом.

Ранее Венгрия выразила готовность выступить посредником в переговорах между российской и украинской сторонами при условии, что обе страны будут заинтересованны в этом. Глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что если Будапешту будет отправлен соответствующий запрос, то власти дадут положительный ответ без лишних раздумий.