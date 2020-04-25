В Токио число новых случаев COVID-19 впервые за две недели упало ниже 100

https://static.news.ru/photo/76f2c202-87a9-11ea-af49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Токио 26 апреля впервые за две недели упало ниже ста. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным местных властей, в столице 26 апреля выявлено 72 случая заражения. Днём ранее этот показатель был на отметке 103, а неделю назад — 107. Общее число инфицированных на территории Токио составляет 3908 человек, а по всей стране — свыше 13,9 тысячи человек. Жертвами инфекции в стране стали 373 человека, уточняет ТАСС.

С 8 апреля в Токио и некоторых префектурах начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. А 16 апреля глава правительства ввёл режим ЧС по всей стране до 6 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Осаки Итиро Мацуи предложил ходить в магазины мужчинам из-за медлительности женщин. По его мнению, мужчины на продуктовом шопинге были бы эффективнее женщин.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.