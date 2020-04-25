В Сингапуре число инфицированных коронавирусом превысило 12,6 тысячи

https://static.news.ru/photo/e4f78bae-8711-11ea-ad30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Haruhiko Otsuka/AFLO/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Сингапуре з а сутки увеличилось на 618 — до 12693. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Мы проверили и подтвердили ещё 618 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что из больниц выписаны 1002 человека, которые полностью справились с болезнью. Сейчас в клиниках находятся 1214 человек, состояние здоровья большинства из них стабильное или улучшается, 24 заражённых — в критическом состоянии.

За все время в Сингапуре из-за COVID-19 скончались 12 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из расположенной в Сингапуре медицинской школы Duke-NUS предложили использовать метод иммунотерапии для лечения инфекционных заболеваний, а не только рака. Предложенная терапия основана на использовании так называемых вирус-нацеливающих рецепторов, которые встраиваются в Т-лимфоциты пациента и распознают раковые или заражённые клетки. Метод показал эффективность при лечении онкобольных, и сингапурские учёные указали на его потенциал при борьбе с ВИЧ или коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.