В Северной Корее женщину впервые назначили министром МИД КНДР возглавила первая женщина-министр Чхве Сон Хуэй

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Чхве Сон Хуэй

В Северной Корее впервые министром назначена женщина, передает CNN. Сообщается, что Министерство иностранных дел КНДР возглавила Чхве Сон Хуэй — дочь известного политического и государственного деятеля страны Чхве Ён Рима. Новая глава МИД была утверждена на должность в ходе пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии, которое прошло под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Северная Корея назвала главного переговорщика по ядерным вопросам — первую женщину — министра иностранных дел страны, сообщили государственные СМИ на фоне предупреждений США о том, что Пхеньян готовится провести ядерные испытания, — сообщает телеканал.

Журналисты отмечают, что ее назначение произошло в период напряженности на Корейском полуострове, поскольку Северная Корея наращивает свою программу испытаний оружия вопреки санкциям ООН.

Накануне стало известно, что Северная Корея может провести новые ядерные испытания. Лидер страны Ким Чен Ын призвал к решительным мерам по укреплению ее обороноспособности. По его мнению, обстановка в мире несет «риски обострения», в связи с чем он поставил ускоренные боевые задачи для вооруженных сил и исследователей гособороны.