https://static.news.ru/photo/346364de-432d-11ea-9a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jian/Global Look Press

Власти Пекина ввели временный запрет на проведение церемоний прощания с умершими и отменил регистрацию браков, запланированных на красивую дату 02.02.2020.

По словам главы управления гражданской администрации города Ли Ваньцзюна, на каждую прощальную церемонию приходили от нескольких десятков до более чем ста человек.

Такие масштабные собрания не способствуют борьбе со вспышкой вируса, — отметил он.

Свои планы придётся изменить и тем, кто планировал пожениться в востребованную дату — сочетание цифр 02.02.2020 в китайском языке созвучны с фразой «я люблю тебя, люблю тебя» и встречается «раз в тысячу лет», передаёт China News.

Ранее NEWS.ru писал, что заражение человека коронавирусом нового типа подтвердили в Тибетском автономном округе. Тибет был последней территорией в Китае, где не фиксировались случаи заболевания. Теперь 2019-nCoV проник во все регионы и провинции страны. Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.