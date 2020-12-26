В Пекине усилят ограничительные меры из-за риска новой вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/f6322fb6-4834-11eb-966c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Chenlin/Global Look Press

Власти Пекина объявили об усилении мер по противодействию коронавирусу после выявления новых случаев заражения. Об этом рассказал официальный представитель администрации китайской столицы Сюй Хэцзянь.

В последнее время в различных районах нашего города были зафиксированы единичные случаи заражения, складывается серьёзная ситуация. Все учреждения и организации должны прибегнуть к экстренным мерам, действовать более решительно, предпринять ещё более жёсткие шаги, — приводит ТАСС слова представителя.

Он подчеркнул, что китайские власти используют «самые быстрые и эффективные методы, чтобы предотвратить распространение эпидемии».

23 декабря в Пекине был выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что это бессимптомный носитель, который заразился от источника на территории Китая. 25–27 декабря были выявлены ещё девять случаев инфицирования. С ноября в китайской столице было зафиксировано менее 40 случаев заболевания, при этом все заболевшие вернулись недавно из-за границы.

Как сообщал NEWS.ru, власти КНР приняли решение полностью прекратить пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране коронавируса. Данная мера будет действовать с 28 декабря по 10 января и распространяется на китайские и зарубежные авиакомпании.