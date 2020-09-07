В Монголии выявлен третий случай смерти от бубонной чумы

В Монголии с начала года зарегистрировали уже три летальных исхода в результате заражения бубонной чумой. Ещё одной жертвой инфекции стал 38-летний мужчина.
Как
Как писал NEWS.ru, 6 июля в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.
Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 29 июня до особого распоряжения.
Эти регионы граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем. Роспотребнадзор заявил, что держит под контролем ситуацию на трансграничных территориях.
Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. В Средние века из-за неё умирали десятки миллионов человек. Основным признаком заболевания является бубон — увеличенный из-за воспаления лимфатический узел. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась, теперь она легко побеждается антибиотиками.
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