В Монголии выявлен третий случай смерти от бубонной чумы

https://static.news.ru/photo/9b0c6b5c-f126-11ea-ad80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Монголии с начала года зарегистрировали уже три летальных исхода в результате заражения бубонной чумой. Ещё одной жертвой инфекции стал 38-летний мужчина.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на департамент природно-очаговых заболеваний провинции Завхан, погибший в прошлом месяце употребил в пищу мясо сурка. В августе от бубонной чумы скончался 42-летний мужчина, в июле — 15-летний подросток. Всего с начала года в Монголии было выявлено 18 предполагаемых случаев заражения бубонной чумой, четыре из них были лабораторно подтверждены.

Как писал NEWS.ru, 6 июля в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.

Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 29 июня до особого распоряжения.

Эти регионы граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем. Роспотребнадзор заявил, что держит под контролем ситуацию на трансграничных территориях.

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. В Средние века из-за неё умирали десятки миллионов человек. Основным признаком заболевания является бубон — увеличенный из-за воспаления лимфатический узел. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась, теперь она легко побеждается антибиотиками.