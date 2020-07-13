В МИД РФ призвали КНДР и США к переговорам

https://static.news.ru/photo/2d324238-c533-11ea-afda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ призвали Пхеньян и Вашингтон продолжить обсуждение стоящих перед сторонами вызовов и приступить к выполнению согласованных ранее решений по Корейскому полуострову.

Неизменно призываем партнеров не только продолжать предметное обсуждение стоящих перед нами вызовов в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах, но и приступить к разработке и практической имплементации согласованных с учетом законных интересов вовлеченных сторон решений применительно к Корейскому полуострову и Северо-Восточной Азии в целом, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Так на Смоленской площади ответили на просьбу NEWS.ru прокомментировать заявление главы департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гына о том, что Пхеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном.

Исходим из того, что задачей любого взаимодействия сторон должна быть реализация уже достигнутых договоренностей, а также нахождение новых развязок, направленных на устранение сохраняющихся противоречий с целью установления прочной системы мира и безопасности в данном субрегионе, — отметили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия «последовательно выступает за решение всего комплекса проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами, поддерживает регулярные контакты с другими вовлеченными государствами и стремится содействовать налаживанию переговорного процесса между ними как на двусторонней, так и на многосторонней основе».

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп не исключил возможность проведения новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.