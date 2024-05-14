В МИД России оценили реакцию стран Центральной Азии на экспансию Запада Замглавы МИД Галузин: лидеры Центральной Азии осознают риски сближения с Западом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Галузин

Лидеры стран Центральной Азии наверняка осознают риски чрезмерного сближения с Западом и присоединения к антироссийским санкциям, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции клуба «Валдай». По его словам, которые приводит РИА Новости, недружественные страны стремятся внести разлад во взаимоотношения России с центральноазиатскими партнерами.

Галузин отметил, что Запад пытается переманить на свою сторону государства Центральной Азии, обещая им крупные инвестиции, вовлекая их в партнерские программы и предлагая им помощь в вопросах безопасности. По его мнению, на Западе считают, что центральноазиатские партнеры России не будут сопротивляться такой экспансии.

Стратегический расчет наших недругов очевиден — посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками, внести разлад в их отношения. <...> Мы же убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам, присоединения к антироссийским рестрикциям, — сказал он.

Галузин также заявил, что политика США и их союзников по НАТО грозит опасностью цветных революций для Центральной Азии. По его словам, Запад не оставляет попыток переформатировать регион под себя.