В КНР запустили в космос экспериментальный многоразовый шаттл

https://static.news.ru/photo/227bf8f2-eeb4-11ea-b236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Китай запустил в космос секретную экспериментальную разработку, которая позиционируется как многоразовый космический аппарат.

Аппарат был запущен на земную орбиту при помощи ракеты «Чжанчжэн 2F» с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на китайское информагентство «Синьхуа».

Через некоторое время аппарат должен совершить запланированную посадку на территории КНР.

Во время полёта он будет проверять технологии многоразовости, обеспечивать технологическую поддержку ради мирного использования космоса, — говорится в сообщении.

Подробная информация о запуске и самом аппарате властями Китая не раскрывается. В Пекине настаивают, что запущенный в космос аппарат создан для мирных целей.

Три года назад Китай заявлял о намерениях испытать в 2020 году космический корабль, аналогичный космическому мини-шаттлу X-37B ВВС США, предназначенному для уничтожения вражеских спутников на орбите.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская компания SpaceX успешно провела испытание прототипа корабля Starship, разработанного для полёта человека на Марс.