В КНР запустили в космос экспериментальный многоразовый шаттл

Китай запустил в космос секретную экспериментальную разработку, которая позиционируется как многоразовый космический аппарат.
Аппарат был запущен на земную орбиту при помощи ракеты «Чжанчжэн 2F» с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны,
Через некоторое время аппарат должен совершить запланированную посадку на территории КНР.
Во время полёта он будет проверять технологии многоразовости, обеспечивать технологическую поддержку ради мирного использования космоса, — говорится в сообщении.
Подробная информация о запуске и самом аппарате властями Китая не раскрывается. В Пекине настаивают, что запущенный в космос аппарат создан для мирных целей.
Три года назад Китай заявлял о намерениях испытать в 2020 году космический корабль, аналогичный космическому мини-шаттлу X-37B ВВС США, предназначенному для уничтожения вражеских спутников на орбите.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американская компания SpaceX успешно провела испытание прототипа корабля Starship, разработанного для полёта человека на Марс.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен