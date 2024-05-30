В КНР предупредили о военных рисках при размещении ракет США на Филиппинах МО КНР: размещение ракет США на Филиппинах создает в регионе военные риски

Размещение американского ракетно-зенитного комплекса средней дальности MRC Typhon грозит огромными военными рисками в Азиатско-Тихоокеанском регионе регионе, предупредил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь в ходе брифинга. По его словам, действия Соединенных Штатов оказали серьезное влияние на структуру безопасности в регионе, передает «RT на русском».

Действия США и Филиппин поставили весь регион под американский артиллерийский огонь, привнесли в регион огромные военные риски, серьезно повлияли на структуру региональной безопасности и подорвали региональный мир и стабильность, — заявил спикер Минобороны КНР.

У Цянь отметил, что Вашингтон развернул указанные ракетные системы на Филиппинах под предлогом военных учений. По его словам, это стало первым таким случаем в данном регионе со времен холодной войны.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что России следует укреплять оборону из-за размещения США ракетных комплексов средней и меньшей дальности в Азии. Он уточнил, что РФ уже сейчас повышает обороноспособность на Курильских островах и по всему востоку. Аналитик подчеркнул, что Москва понимает опасность данных решений Вашингтона, и выразил надежду, что в Китае тоже осознают эту угрозу.