https://static.news.ru/photo/6e1132c4-345f-11ea-b2d6-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын и Дональд Трамп во время двусторонней встречи время Фото: NEWSIS/Xinhua/Global Look Press

Первый замминистра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван прокомментировал полученное поздравление президента Америки Дональда Трампа с днём рождения северокорейского главы Ким Чем Ына.

Письмо было передано через администрацию Южной Кореи.

Гван отметил, что правительство КНДР получило поздравления. Однако для Южной Кореи этот факт не должен быть поводом для радости.

Им не стоит лелеять ложные мечты о том, что мы, просто получив какое-то поздравление с днем рождения как кое-кто будем бесконечно благодарны и вернёмся к диалогу, — приводит РИА Новости слова замминистра иностранных дел, ссылаясь на ЦТАК.

По словам Гвана, Южная Корея должна вести себя сдержанно, чтобы не оказаться «дураком, который, вмешиваясь, только мешает».

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп передал главе КНДР Ким Чен Ыну письмо. Глава государства поздравил своего азиатского коллегу с днём рождения.

Письмо от Дональда Трампа с поздравлениями северокорейской стороне передали через администрацию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

В послании глава Белого дома поздравляет Ким Чен Ына с днём рождения, который тот отпраздновал 8 января.