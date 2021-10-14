В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе

Китайские читатели высоко оценили реакцию президента России Владимира Путина на газовый кризис, разразившийся в Европе. Свои комментарии они разместили под соответствующим материалом, опубликованном на портале «Гуаньча».

Издание, в частности. привело высказывание Путина, который на пленарном заседании форму «Российская энергетическая неделя» сказал, что РФ никогда не использовала и не планирует использовать энергоресурсы в качестве оружия. Он также указал, что Москва готова увеличить поставки газа в Европу и даже дополнительно нарастить объёмы продаваемых энергоресурсов, если того попросит Евросоюз.

Читателей восхитил подобный ответ.

Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» — заявил один из пользователей.

Другие читатели отметили, что западные правительства любят искать виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством», но сами при этом проиграют.

Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен; Европейцы вымрут! Только подождите, — отреагировали читатели.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия плохо заботится об энергетической безопасности Евросоюза и должна делать это лучше. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.