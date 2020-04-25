В Гонконге в третий раз за неделю не отмечено новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/93b7b7f6-87ab-11ea-b3de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Органы здравоохранения Гонконга за последние сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Как напоминает ТАСС, 21 и 25 апреля власти Гонконга также констатировали отсутствие новых случаев. В целом за две недели в специальном административной районе КНР коронавирусную инфекцию выявили всего у нескольких человек. Так, 26 апреля COVID-19 диагностировали у двух авиапассажиров, вернувшихся из Великобритании.

Правительственные эксперты заявляют, что если тенденция сохранится, то власти начнут ослаблять ограничительные меры. В настоящее время в Гонконге закрыты школы, туристические и культурные объекты, спортзалы, ряд точек общепита. Вместе с тем, строгий карантин и режим изоляции в городе не вводился.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Гонконге составляет 1037. Четыре человека скончались от коронавирусной инфекции.

Как передавал NEWS.ru, Гонконг вошёл в список самых безопасных во время коронавирусной пандемии стран и территорий.