Украина топит льды: Индия и Китай встают на тропу мира

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в ходе неофициального визита в Нью-Дели, сообщает Reuters. Стороны встретились впервые после пограничных столкновений в 2020 году. Эксперты предполагают, что подобный дипломатический обмен может проложить тропинку к личной встрече председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках очного саммита БРИКС и встрече в формате РИК, которые должны состояться осенью в Пекине. Это довольно неожиданный ход с учётом напряжённых отношений Индии и Китая, имеющих множество взаимных претензий. Если саммит БРИКС действительно состоится, то на одной площадке встретятся лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Что стоит за попыткой перемирия Нью-Дели и Пекина и как на это мог повлиять украинский кризис, разбирался NEWS.ru.

Индийско-китайское противостояние

Клубок противоречий между Китаем и Индией развёртывается ещё с прошлого века. Территориальный спор о принадлежности участка горной части на севере Кашмира, «железная дружба» Китая с главным врагом Индии — Пакистаном, а также пограничные споры сторон привели к нескольким коротким войнам. С тех пор отношения Пекина и Нью-Дели пошатнулись, что до сих пор периодически становится поводом для очередных боевых столкновений.

Новый виток противостояния повторился в 2020 году. Тогда пограничники сошлись врукопашную, били друг друга камнями и палками. Командование индийских сухопутных войск подтвердило гибель двадцати военных. После этого Дели ввёл ограничения на работу многих китайских фирм в стране. Позже командующий ВМС Индии адмирал Карамбир Сингх раскритиковал Китай за развёртывание восьми боевых кораблей в Индийском океане. Ответственность за инциденты стороны перекладывают друг на друга, что также приводит к обострению разногласий.

Suvrajit Dutta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуацию усугубляют и страхи Индии относительно роста влияния Пекина на континенте. Дели беспокоится, что Пекин не захочет признавать индийское право на свою сферу влияния и на то, чтобы страна была отдельным центром в Азии. Из-за этого Индия, пользуясь старинной формулой «враг моего врага — мой друг», предрасположена к ещё большему сближению с США. Но при этом и старается не заходить в отношениях со Штатами слишком далеко.

Однако обе стороны отдают себе отчёт, что эскалация напряжённости влечёт за собой ещё больше проблем и бьёт по их собственным интересам. Потому вскоре после множества противоречий Пекин и Нью-Дели провели несколько раундов переговоров, в результате которых завершился процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон и продолжились консультации для восстановления мира.

Хоть и отношения между странами остаются напряжёнными, в начале марта глава китайского МИД Ван И в ходе своего выступления на ежегодной сессии китайского парламента неожиданно заявил, что Китай и Индия не должны давать спорам на границе влиять на их отношения. Министр отметил, что имеющиеся неудачи совершенно не соответствуют интересам двух стран.

Нельзя позволять оставленным нам историей проблемам по границам и территориям оказывать негативное влияние на наши реальные отношения и мешать им, особенно это касается сотрудничества двух стран. Думаю, что этот рациональный подход имеет смысл, — отметил Ван И.

Индийская дилемма

Примечательно, что шаг к примирению двух стран пришёлся на самый разгар конфликта между Москвой и Киевом. В своём отношении к спецоперации на Украине Китай и Индия оказались по одну сторону баррикад. Как известно, на текущий момент Индия не вводила санкций против России. Более того, она воздержалась от голосования при принятии резолюции Генассамблеи ООН с осуждением действий России на Украине.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как полагает The Gurdian, Индия «в последнюю минуту» отменила визит британской делегации из десяти человек во главе со спикером палаты общин Линдски Хойлом, который готовился с начала 2022 года. По данным издания, отмена этой дипломатической поездки стала свидетелем «растущего раскола из-за отказа Индии дистанцироваться» от России.

Поэтому украинский кризис для Нью-Дели — это новое испытание: усидеть на двух стульях и постараться максимально сохранить нейтралитет между Москвой и Западом. Понятно, что если Индия повернётся спиной к России, то оттолкнёт от себя важного исторического партнёра. Москва поставляет в Индию военную технику и является единственной страной, которая прилагала усилия для снятия напряжённости в отношениях с Китаем, способствуя контактам и взаимодействию между их лидерами. Кроме того, возможное дальнейшее сближение Москвы и Пекина, с которым у Дели напряжённые отношения уже не первое десятилетие, представляет собой большую угрозу. А нынешняя китайско-пакистанская связь имеет определённые последствия уже для безопасности Индии. Без поддержки России Индия рискует потерять своё влияние на континенте, где и доминируют Москва и Пекин.

При этом Нью-Дели усложнение отношений с Вашингтоном тоже не нужно. США на сегодняшний день — не только стратегический, но и важный торговый партнёр Индии. Кроме того, страна выступает союзником Вашингтона по альянсу QUAD (туда также входят Австралия и Япония).

При этом молчание Индии также вызовет сомнения у обеих сторон, при том, что отказ от санкций уже, в принципе, является демаршем в сторону США и стран — участниц НАТО. Но несмотря на это, Запад пытается сделать всё, чтобы сберечь отношение Индии, предлагая вместе заняться разработками новых технологий и выражая готовность заменить Москву в вопросах поставки нефти и вооружений.

Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Подобную позицию американских властей высказала замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе своего визита в Нью-Дели. По её словам, США и Европа стремятся к укреплению отношений с Индией в сфере обороны и безопасности и всё больше вкладываются в Индо-Тихоокеанский регион.

Мы знаем об исторических отношениях России и Индии и сотрудничестве в сфере обороны в то время, когда США не были готовы к такого рода отношениям. Но время сейчас изменилось. Оно изменилось в том, что касается желания США и Европы быть крепкими партнёрами в сфере обороны и безопасности. Мы вместе делаем всё больше и больше в Индо-Тихоокеанском регионе, — сказала Нуланд.

Вероятно, с этой же целью 18 марта в Индию прилетел премьер-министр Японии Фумио Кисида. Изначально в программе переговоров помимо прочих тем значилось и обсуждение ситуации на Украине. Однако на пресс-конференции по итогам переговоров индийский премьер Моди об этом даже не упомянул.

Чего боится азиатский гигант?

Если же всё-таки американская чаша весов перевесит и Нью-Дели примет прозападную позицию, то пострадает не только Россия, но и Китай. Ведь недружественные США расширят список своих союзников, что больно ударит по торгово-экономическим отношениям стран. Поэтому оттепель между Пекином и Нью-Дели принесёт плоды не только в двусторонних отношениях, но в отношении к событиям на Украине.

Таким образом, Индия и КНР оказались в одной лодке. Украинский кризис может стать поводом для налаживания курса своей политики и развитию отношений между странами. В частности, введённые Западом санкции в отношении России откроют возможности для нового витка в торговых отношениях с Китаем.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом эксперт клуба «Валдай», руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в беседе с NEWS.ru предположил, что потепление в отношениях Китая и Индии не имеет никакого отношения к украинскому кризису.

Регулярно в отношениях Индии и Китая наступают периоды потепления, когда обе страны осознают, что они очень нужны друг другу — как торговые и инвестиционные партнёры. Они понимают, что противостояние на границе — это контрпродуктивно. Поэтому стороны пытаются сохранять позицию сближения, — отметил Куприянов.

Он подчеркнул, что у Индии своя динамика выстраивания отношения и с США, и с Китаем. Прежде всего это связано с тем, что эти страны являются сверхдержавами своих континентов и крупнейшими торговыми партнёрами Индии.