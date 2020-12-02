Таиланд планирует «отказаться от массового туризма»

https://static.news.ru/photo/7d54ff14-3539-11eb-bb7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Таиланд в ближайшие годы может отказаться от массового туризма, ограничившись приёмом 8 млн путешественников в 2021 году и сохранив этот показатель на последующие несколько лет, сообщил начальник Управления по делам туризма (ТАТ) страны Юттхасак Супхасон.

По его словам, массового туризма больше не будет.

Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен будет больше рассматриваться, как небезопасное, но сексуальное направление, — подчеркнул он.

Супхасон пояснил, что планируется повысить безопасность отдыхающих, улучшить гигиену и экологическую устойчивость, а также сосредоточиться на доходах от туризма. Как он отметил, вопрос о повышении доходов назрел ещё до кризиса из-за пандемии коронавируса. Так, уже в 2019 году средний доход от одного туриста составил 47 тысяч бат (около $1500), что на $100 меньше, чем было в предшествующие годы.

Начальник ТАТ уточнил, что целью управления является поднятие данного показателя до 62 тысяч бат (примерно $1990) в 2021 и 2022 годах при меньшем количестве путешественников — 8 млн туристических заездов вместо 40 млн в 2019 году.

Он добавил, что пандемия будет оказывать влияние на ситуацию с туризмом ещё несколько лет, даже если её удастся подавить массовой вакцинацией, поэтому отрасли необходимо сосредоточиться на качестве и доходности, стараясь не гнаться за цифрами предкризисных лет, передаёт Bangkok Post.

Ранее NEWS.ru писал, что министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана сообщил, когда страна откроет границы для зарубежных туристов.