Стало известно, почему Южная и Северная Корея не смогли объединиться Посол России Мацегора: в КНДР уверены, что шанс объединить Корею потерян

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Корейская демилитаризованная зона (ДМЗ)

Ни одна из договоренностей, которые обсуждались в 2018–2019 годах между Северной и Южной Кореей при посредничестве США, не была реализована, заявил ТАСС российский посол Александр Мацегора в Пхеньяне. В связи с этим в КНДР уверены, что время объединения Кореи ушло, уточнил дипломат.

По словам Мацегоры, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын несколько лет назад пошел навстречу дипломатии и осуществил «беспрецедентные шаги» для стабилизации двусторонних отношений с Южной Кореей. Однако, как показала практика, ни одну из инициатив так и не воплотили в жизнь.

Однако проявленная им добрая воля должного отклика не нашла. Ни одна из достигнутых договоренностей по межкорейскому экономическому сотрудничеству выполнена не была — Вашингтон был против, а южане не посмели ему возражать. Так что время ушло, пути назад больше нет — так, во всяком случае, теперь считают наши северокорейские друзья, — пояснил посол РФ в КНДР.

Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев встретился с заместителем главы МИД страны Чон Бён Воном и заявил, что позиция Сеула неприемлема относительно проведения СВО. Речь шла о публикациях корейских СМИ от 2 февраля, ссылающихся на МИД Южной Кореи.