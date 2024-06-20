Стало известно, как Южная Корея ответит России на дружбу с КНДР Южная Корея расширит антироссийские санкции за сотрудничество с КНДР

Южная Корея добавит 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России, заявил директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, мера станет ответом на заключение Москвой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

Мы добавим еще 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России, которые начали действовать после начала войны на Украине, и доведем санкционный список до 1402 позиций, — сказал он.

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по итогам личных переговоров в Пхеньяне. В МИД Южной Кореи выразили сожаление по этому поводу. Там заявили, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

После этого в офисе южнокорейского президента заявили, что республика пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине. В то же время там уточнили, что Сеулу пока не известны детали российско-северокорейских консультаций в Пхеньяне. Представленная позиция основывается лишь на тексте опубликованного договора.