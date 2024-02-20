Стало известно, что Путин подарил Ким Чен Ыну Путин подарил Ким Чен Ыну машину российского производства

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Марка и модель не указываются, однако уточняется, что во время визита в страну в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

Как отмечает ЦТАК, подарок для Ким Чен Ына получила 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. Она подчеркнула, что этот автомобиль «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», и является «самым лучшим подарком».

Ранее в аппарате помощников министра иностранных дел КНДР рассказали, что Пхеньян считает президента России самым близким другом корейского народа. Страна готова принять Путина, если он примет решение нанести визит, указали в ведомстве. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дата визита Путина в КНДР пока не определена — зарубежная поездка находится на стадии согласования по дипломатическим каналам.

Кроме того, Северная Корея высоко оценила роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. В аппарате помощников министра иностранных дел КНДР выразили надежду, что Москва и дальше будет придерживаться самостоятельной политики.