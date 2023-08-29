Стало известно, что индийский «Прагъян» нашел на Луне Индийский «Прагъян» нашел на Луне серу и металлы

Фото: isro.gov

Поверхность Луны

Индийский луноход «Прагъян» сделал первые измерения поверхности Луны, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию космических исследований страны. На южном полюсе спутника Земли аппарат обнаружил серу, алюминий и железо.

Прибор для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии на борту марсохода «Чандраян-3» произвел первые в истории измерения элементного состава лунной поверхности вблизи южного полюса. <...> Предварительные анализы, представленные графически, выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны, — говорится в сообщении.

Также измерения показали, что на Луне есть марганец, кремний и кислород. В настоящий момент аппарат продолжает исследования. В организации уточнили, что луноход ищет на спутнике водород.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну. В ходе телефонного разговора глава государства также подтвердил готовность развивать двустороннее сотрудничество в этом направлении.

Индия посадила модуль лунной станции на поверхность Луны 23 августа. Таким образом, она стала четвертой страной, которой удалось доставить космический аппарат на спутник Земли. Кроме того, Индия первая во всем мире посадила модуль на южный полюс.