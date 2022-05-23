США и Южная Корея сплотились в ходе визита Байдена в Сеул Байден и Юн Сок Ёль договорились противостоять Пекину, Пхеньяну, Москве, а также развивать сотрудничество по всем направлениям

Президент США Джо Байден, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (слева) / Фото Adam Schultz/White House/Global Look Press

Визитом в Сеул президент США Джо Байден начал свое азиатское турне, глобальной целью которого является мобилизация союзников для политического, экономического и технологического противостоянию Китаю. У недавно пришедшего к власти нового правительства Республики Корея (РК, Южная Корея) во главе с президентом Юн Сок Ёлем, не скрывающем своей проамериканской ориентации, идея мобилизации против Пекина встретила активный отклик и поддержку. Похоже, что американский лидер охотно воспользовался желанием самого Юна продемонстрировать, что при новом правительстве РК у Вашингтона не будет никаких трений с Сеулом, как это порой бывало при правлении предыдущего лидера Кореи Мун Чжэ Ина.

Прием по высшему разряду

Можно сказать, что в Сеуле американская делегация и новое политическое руководство Кореи соревновались, как бы подчеркнуть свое расположение друг к другу. Байден, например, установил рекорд по скорости встречи с президентом Южной Кореи. Юн Сок Ёль только 10 мая принял полномочия лидера страны, а уже через 11 дней в пятницу 20 мая на базе ВВС США в корейском Осане приземлился самолет Джо Байдена.

Американского лидера принимали по самому высшему разряду. Практически каждое его движение интерпретировали в положительном ключе, а меню для совместного банкета намеренно подготовили так, чтобы использовались как корейские, так и американские ингредиенты. Но что самое главное — приготовили целый пакет политических и экономических «подарков» в виде договоренностей и контрактов, которые сильно порадовали президента США и его окружение.

Adam Schultz/White House/Global Look Press

Основные переговоры состоялись 21 мая, когда саммит прошел в трех форматах — с общением президентов «тет-а-тет», с участием двух помощников с каждой стороны и в широком формате «одиннадцать на одиннадцать».

Главные направления достигнутых договоренностей хорошо были видны по тем объектам, которые президент США выбрал для своего посещения в ходе визита. В пятницу это было крупнейший в мире завод по производству полупроводников в Пхёнтхэке компании Samsung Electronics, а в воскресенье — американо-южнокорейское Командование аэрокосмических операций, где следят за запусками северокорейских ракет, а заодно и за Китаем и частью России. В совместном заявлении и пресс-конференции также отчетливо прослеживались намерения Сеула и Вашингтона куда активнее сотрудничать в целях противодействия Северной Кореей, сдерживания Китая, а также — глобального технологического и экономического сотрудничества.

В отношении КНДР Юн Сок Ёль произвел резкий разворот от подхода своего предшественника Мун Чжэ Ина. Теперь Южная Корея будет самым активным образом проводить широкомасштабные учения с США, американцы будут регулярно направлять на Корейский полуостров разные виды стратегических вооружений для «реагирования на ракетную и ядерную угрозы со стороны Пхеньяна». Северокорейцам также напомнили, что у них есть серьезные проблемы с правами человека и что им надо отказываться от ядерного оружия, причем желательно сразу и без каких-то предварительных условий, а иначе США и РК будут лишь ужесточать санкции. От общения со Страной чучхе союзники не стали отказываться, даже наоборот, пообещали экономическую помощь, но только после шагов в сторону денуклеаризации, несмотря на то, что эту идею КНДР уже неоднократно отвергала.

Полупроводниковый альянс

Часть договоренностей, касающаяся экономической безопасности и технологического взаимодействия, оказалась по содержанию, пожалуй, самой насыщенной. Не случайно Байден заявил, что их альянс с Южной Корее «отходит от чисто военного, превращаясь также в экономический, технологический, торговый», а Юн дополнил высказывание американского коллеги словами о выходе союза на «качественно новый уровень». Проще говоря, Сеул теперь активно встраивается в создаваемые США в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) новые форматы сотрудничества, которые направлены на создание производственных, логистических и технологических цепочек, где участниками являются преданные и достойные доверия Вашингтону страны. При этом все это делается для исключения из взаимодействия Китая, на глобальное сдерживание которого взят курс.

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Безусловно, достигнутые по итогам саммита соглашения о сотрудничестве в сфере полупроводников, космоса, атомной энергии, квантовых технологий, искусственного интеллекта и многим другим направлениям выгодны США и Южной Корее и в двустороннем плане. Но Сеул, как видно, всё больше превращается в очень важное и прочное звено в стратегии Вашингтона по изоляции Пекина и исключения его из сотрудничества. Южная Корея, в частности, заявила, что присоединится к инициированной США Индо-Тихоокеанскому экономической структуре IPEF (Indo-Pacific Economic Framework, Индо-Тихоокеанское экономическое соглашение), официальный старт которой будет да в Японии 23 мая. Юн Сок Ёль добавил, что Сеул «поддерживает стратегию США в ИТР», согласившись также добавить в заявления не самые приятные для Пекина пассажи о «свободе судоходства в Южном море и за его пределами» и о «мире и стабильности в Тайваньском проливе».

Сеул осуждает Москву, но не хочет присоединяться к поставкам оружия Киеву

Дважды лидеры США и Южной Кореи нелестно отозвались и о России. В тексте совместного заявления сначала «российская агрессия против Украины» названа в качестве причины «быстрого увеличения волатильности энергетического рынка», а затем российско-украинского конфликту был посвящен целый абзац. В нем Вашингтон и Сеул обязались «быть вместе с международным сообществом» в осуждении действий Москвы, а также — в реализации антироссийских санкций и «соответствующих мер по сдерживанию дальнейшей агрессии России». Впрочем, Сеулу, похоже, удалось избежать обязательств по поставке Киеву вооружений. Украина неоднократно уже просила корейцев об этом, но Южная Корея, хотя публично и осудила Москву, присоединившись к санкциям, но все же не хочет становиться активным участником далекого от ее территории конфликта.

У России достаточно важный для Кореи рынок, РФ — наш сосед. Кроме того, у нас существуют опасения, что если мы поставим Киеву вооружения, то Россия может передать какие-то технологии и оружие Пхеньяну, что уже создаст прямую дополнительную угрозу для нашей безопасности. В политических кругах Южной Кореи доминирует точка зрения, что лучше нам не втягиваться в конфликт на Украине, в конце концов это очень далеко от нас, — пояснил NEWS.ru на условиях анонимности южнокорейский эксперт, работающий в одном из местных государственных научных институтов.

В этой связи в совместном заявлении зафиксированы обещания РК и США только по «гуманитарной помощи» Украине.

James Lee/XinHua/Global Look Press

Если судить по атмосфере саммита, то Джо Байден и Юн Сок Ёль были весьма довольны друг другом, чему конечно же способствовала большая схожесть взглядов. Кроме того, оба лидера неплохо помогли друг другу и во внутриполитической сфере. Так, очень сильно порадовали Байдена обещания корейских компаний продолжить инвестиции в экономику США, например — сделанное 22 мая заявление лидера Hyundai Motor Чон Ы Сона о намерении потратить $10,5 млрд на строительство на территории Соединенных Штатов завода по производству электромобилей, а также на развитие в США технологий робототехники, искусственного интеллекта и летающих автомобилей. Как считают политологи, эти новые рабочие места и инвестиции могут улучшить позиции демократов на запланированных на ноябрь выборах в Палату представителей США.

Общая атмосфера эйфории, которая доминировала эти три дня в Южной Корее в связи с прилетом Джо Байдена, также должна помочь Юн Сок Ёлю и его консервативной партии на выборах в региональные органы власти уже менее чем через десять дней. 1 июня корейцы будут выбирать новых глав регионов и состав законодательных органов власти местного уровня. Приезд Байдена оказался очень кстати и скорее всего поможет консерваторам Кореи продолжить свое победное шествие, которое они начали, приведя к власти президента Юн Сок Ёля, покончив тем самым с доминированием демократов в правительстве РК.

Байден остался доволен, но что скажут Пекин и Пхеньян?

При этом саммит, несмотря на атмосферу благополучия и американо-южнокорейской дружбы, все же не обошелся без некоторых скандалов. Так, за день до прилета Байдена полиция Сеула задержала и допросила двух сотрудников из Службы охраны президента США. Один из охранников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил корейца по шее, начав спорить с ним по поводу того, кто должен садиться в подъехавшее такси. Оскандалившихся сотрудников охраны быстро отправили в США, но полиция Сеула заявила, что все равно доведет следствие до конца и будет настаивать на наказании.

Кроме того, гостиница Grand Hyatt, где остановился Джо Байден, оказалась в осаде из-за разного рода акций и пикетов. Согласно данным полиции, было проведено более полусотни подобных мероприятий, правда тут корейцы раскололись: одни критиковали действия США и намерения развивать военное сотрудничество с Сеулом, а другие наоборот клялись Вашингтону в верности, благодаря за мир и процветание в регионе.

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Большое внимание местных СМИ привлек также и неудобный вопрос корейской корреспондентки The Washington Post, которая наступила Юн Сок Ёлю на больную мозоль. Когда Юн и Байден на пресс-конференции расплывались в улыбках, подчеркивая положительные итоги, девушка спросила у южнокорейского президента, почему в его правительстве так мало женщин. Юн несколько опешил и смог лишь выдавить общие фразы о том, что он «гарантирует широкое представительство женщин и равные права для них», по сути не сумев ответить на вопрос.

Впрочем, судя по реакции Байдена, он остался доволен. Когда после посещения Командования аэрокосмических операций в Осане президент США прощался с Юн Сок Ёлем, готовясь ехать в сторону аэродрома для вылета в Японию, то последними словами, адресованными Юн было: «Я вам верю!» Корейский президент же радовался как почти как ребенок: посадив Байдена в лимузин, Юн поднял два больших пальца и долго так стоял, провожая президента США.

Эксперты отметили, что по части отношений с США у Южной Кореи все прошло хорошо, но остается вопрос, как будут реагировать Китай и Северная Корея.